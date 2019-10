A seguito del successo delle date della scorsa primavera, il trio norvegese torna nuovamente in Italia per il live di The Crucible il nuovo disco uscito lo scorso Febbraio e arrivano in concerto a Hiroshima Mon Amour Giovedì 10 Ottobre 2019, inizio ore 21, ingresso 25 euro + d.p.

Con quasi cinquanta pubblicazioni fra EP, album in studio e dal vivo, i Motorpsycho sono una vera e propria istituzione del rock alternativo e il tour del 2019 celebra il trentesimo anniversario della nascita del gruppo.

Nati a Trondheim, città norvegese prossima al circolo polare, i Motorpsycho sono stati una delle novità più incandescenti del rock degli anni ’90, il cui culto si è alimentato nel corso degli anni diffondendosi in tutto il mondo, trattandosi sempre tuttavia di un successo di pubblico conquistato palco dopo palco, show dopo show, lontano dai riflettori e dalle classifiche.

Celebri per i loro spettacoli dal vivo lunghi e sempre diversi, i Motorpsycho hanno dato prova di un eclettismo straordinario ed una prolificità senza pari, oltre alla capacità di racchiudere nella propria musica le influenze di gruppi come Who, Pink Floyd, Sonic Youth, Dinosaur Jr. e molti altri, rielaborandole e arricchendole sempre con molta personalità.

Il nome Motorpsycho venne scelto dopo aver visto l'omonimo film di Russ Meyer, e il trio incise un primo demo “Maiden Voyage" del 1990, stampato su un centinaio di cassette, che mette in mostra la vena hard rock e psichedelica con acustica lo-fi.

L'esordio vero e proprio avviene nel 1991 su Voices Of Wonder, con l'album Lobotomizer, un disco a cavallo tra stoner, metal, grunge e hardcore. Negli anni a seguire il trio pubblicherà alcuni album considerati ancora oggi dei pilastri del rock underground degli anni ’90, come “Demon Box”, “Timoty’s Monster”, “Trust Us” e molti altri. Nel 2017, il gruppo ha pubblicato il disco “The Tower”, seguito dal nuovo “The Crucible”, che, a detta del gruppo, è la prosecuzione del precedente “The Tower” ma con spunti nuovi ed orizzonti in cui Motorpsycho, secondo quanto dichiarato, non si sono mai spinti: un sound psichedelico rivisitato in chiave moderna.







Motorpsycho

Giovedì 10 Ottobre 2019

Hiroshima Mon Amour

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

biglietti 25 € + d.p.

Prevendite sul circuito www.ticketone.it