Fino a un paio di anni fa a Torino c’era una grande festa universitaria: Partycillina. Un bellissimo evento costruito su due parole fondamentali, divertimento e beneficenza. Era una festa benefica organizzata da alcuni brillanti studenti della Facoltà di Medicina che si prodigavano a fare del bene nel modo che piace tanto ai giovani ovvero facendo festa.

Oggi quei ragazzi sono dottori e praticano la professione per la quale hanno studiato ma non hanno perso il vizio di fare del bene. Lo fanno ogni giorno in reparto ma alcuni di loro hanno deciso di riunirsi, posare i camici per una notte e prendere posizione dietro alla consolle. E’ così che Pellet & BifioTheVoice, Alby C e UnicornJuliet insieme a Hiroshima Mon Amour vi invitano al Rescue Party, la festa benefica a favore della Fondazione per la ricerca sui tumori dell’apparato muscoscheletrico e rari, Onlus nata nel 2014 a Torino su iniziativa di un gruppo di medici (oncologi, chirurghi ortopedici, chirurghi viscerali, anatomopatologi, radiologi) e privati cittadini per un impegno quotidiano contro queste gravi patologie. La ricerca nel campo dei tumori muscolo-scheletrici e rari ha fatto significativi passi avanti, ma oggi – con la crescente difficoltà a reperire risorse - rischia di rimanere insufficientemente finanziata, quando invece proprio la rarità di queste patologie richiederebbe maggiori investimenti e aiuti ai pazienti che ne sono colpiti.

Musica, ballo e divertimento per una giusta causa. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione per la ricerca sui tumori dell’apparato muscoloscheletrico e rari di Torino









Venerdì 11 Ottobre 2019

Hiroshima Mon Amour

Dalle ore 22 – ingresso gratuito a offerta libera