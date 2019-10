Sulla scia della recente ondata di pop elettronico che ha travolto le isole britanniche e non solo negli ultimi anni, arriva GANGES, il progetto di Teresa Gutiérrez, artista spagnola. Nel 2017 ha pubblicato il suo EP di debutto, ‘’Lost Æsthetics’’, sfornando successi come il singolo dream pop ‘’Origami’’, in cui si afferma la provocatoria voce di Teresa. Più recentemente ha anche cantato in spagnolo nel singolo ‘’400 milles norte’’, nel quale, senza perdere di vista la sua qualità evocativa, apre un nuovo percorso di esplorazione verso un pop più radiofonico. Nel 2018 esce infatti ‘’GANGES’’, l’omonimo album. Di recente si è esibita in festival come il Primavera Sound, Primavera Club, SXSW, Prèmices Festival in Svizzera e ha aperto per artisti come ‪Perfume Genius‬. Sarà protagonista del Primavera Weekender il prossimo novembre. In tour in Italia per la prima volta ad ottobre!





