Mercoledì 9 ottobre serata cantautori per I-nediTo al Maglio, con Narratore Urbano e Chelo!

Narratore Urbano è un cantautore classe 1998, nato in un paese dimenticato da tutti chiamato⁠ Cumiana. Scrive da quando aveva 14 anni ma è solo, dopo diverse esperienze in svariate band, che⁠ nel 2019 approda al cantautorato. Il suo stile cerca di mischiare elementi di artisti come Le Luci⁠

della Centrale Elettrica e Zen Circus a un parlato più cupo come quello di artisti rap (tra i suoi⁠ massimi riferimenti c’è il rapper romano Rancore) non precludendo però altre direzioni.⁠

Sempre nel 2019 ha modo di suonare in molti locali rinomati del torinese e della provincia quali Off⁠ Topic, Ziggy Club, Salotto di Mao, Stranamore, Espresso Italia.⁠ A Luglio 2019 inizia a registrare per conto di Pan Music Production una serie di singoli che⁠ confluiranno poi nel 2020 nel suo primo EP/LP.