JAM SESSION BLUEFUNK w/The Black City

Riparte la quarta stagione della Jam Session BlueFunk del giovedì sera.

La house band del Birraceca Pub82 aprirà e condurrà il vostro show attraverso atmosfere Funky/Blues/Soul/Reggae, per una Open Jam aperta a tutti i musicisti in sala.

Tutta la serata in diretta streaming sulle non frequenze di Radio Contatto.





Birra Ceca Pub82

Via Alpignano 82, 10098 Rivoli

011 953 5056