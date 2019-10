Dillon, cantante e pianista di origini brasiliane, ora residente a Berlino, arriva a Rivoli con la sua voce morbida e seducente, inconfondibile come la sua musica, che dal suo esordio This Silence Kills del 2011 non smette di far parlare di sé.

via Rosta 23, Rivoli

ore 21.30 Ingresso € 10