Amalo

live GV Pane e Caffè

Via Gian Battista Tiepolo, 8 To

tel. 011 6598688

dalle ore 21:30

Ricco aperitivo a buffet.

Tributo Renazo Zero

Il progetto del tributo a Renato Zero nasce da un’idea di Marco Fasano, in arte "AMALO", lead vocal e interprete del Renato nazionale, e dalla immensa passione per le sue poesie in musica. Nato inizialmente come "One Man Show", situazione tuttora in essere e adatta a situazioni più raccolte, si completa successivamente con una band di sei elementi: batteria, basso, chitarra, tastiere, pianoforte e violino, tutti musicisti di ottimo livello e con alle spalle diverse e importanti esperienze professionali.