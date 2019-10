Nicolò Carnesi live

Via Giorgio Pallavicino 35 - Torino ore 21

Ingresso Gratuito

Il nuovo album di Nicolò Carnesi con Bianco

Con l’appuntamento del 6 ottobre a Palermo, inizia un mini-tour di presentazione del nuovo album di Nicolò Carnesi "Ho bisogno di dirti domani".

In varie città italiane l’artista palermitano si ripresenta al pubblico in compagnia di alcuni amici musicisti che lo affiancheranno nel raccontare il disco da prospettive multiple, espandendo il focus sul ruolo e il significato del fare musica nel nostro tempo: il tempo trascorso insieme, il tempo come algoritmo, il tempo nelle relazioni o, ancora, il tempo lento, veloce, andante dal punto di vista strettamente musicale. Il tempo palese protagonista di questo nuovo lavoro, di cui il cantautore darà un’anteprima suonando alcune canzoni in acustico. A conclusione dello showcase saranno disponibili alcune copie del vinile, in edizione limitata, contenenti illustrazioni realizzate dallo stesso autore.