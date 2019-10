Datura4 + Sick Rose "Reinassance" live - Martedì 15 Ottobre ore 22.00

Ingresso 8 euro



Datura4. Nascono nel 2009 in Australia e ruotano intorno alle figure chiave di due musicisti cult della scena garage di Perth come Dom Mariani leader storico dei The Stems e Greg Hitchcock già nei You Am I e nei New Christs. Hanno appena pubblicato in questo 2019 il terzo album “Blessed is the boogie” dove mettono al centro dell’ obbiettivo il sound grezzo influenzato da hard rock, blues psych e garage. Canned Heat, ZZ Top e Humble Pie, ma anche Black Sabbath, Blue Oyster Cult e i più recenti Radio Moscow, tutto frullato ad alta velocità in una prospettiva dal retrogusto decisamente acido e steso al sole del deserto australiano. La band sta ottenendo ottime recensioni e dal vivo sono una bomba!





Sick Rose "Reinassance"

Dopo un intenso 2018 che ha visto la pubblicazione del loro nuovo Lp "Someplace better", i Sick Rose avevano deciso di prendersi un periodo di riflessione non suonando nessun concerto nel 2019. L'arrivo in città dell'amico Don Mariani è però un occasione troppo ghiotta e visto l'avvicinarsi del trentennale di "Reinaissance" si è decisa un'estemporanea apparizione al Blah Blah con la formazione che registrò quel disco, rock and roll e Detroit sound per aprire degnamente ai Datura4 dall'Australia!





BLAH BLAH

via Po 21, 10124 Torino

392 704 5240

info@blah-blah.it