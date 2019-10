TUM & Spazio 211 presentano:

Julie's Haircut "In The Silence Electric" Tour

opening act - Laura Agnusdei

JULIE'S HAIRCUT



C'è un tema che scaturisce dal titolo del disco e dalla foto di copertina di Annegret Soltau che ci consegna un senso di impotenza, soffocamento, difficoltà di comunicazione”.

Luca Giovanardi



“In The Silence Electric” è il nuovo lavoro nel lungo percorso di spiritualità sonica che ha da sempre accompagnato i Julie's Haircut. Un album ipnotico che si contraddistingue per l’equilibrio tra intensità extrasensoriale, estasi e rabbia.

Un disco che è stato realizzato, attraverso un singolare processo di osmosi, da una band sicura di sé tanto da lasciare che gli elementi subconsci e metafisici la guidassero nella giusta direzione.



"Abbiamo accolto gli imprevisti, lasciando che fossero le canzoni a guidarci alla loro forma finale, piuttosto che cercare di forzarle verso una direzione precisa” - conferma Luca Giovanardi.



Una raccolta di brani evocativi e coerenti, che vedono l’intensità mantrica che avevamo conosciuto con il debutto della band italiana su Rocket Recordings (UK), "Invocation And Ritual Dance Of My Demon Twin” (2017), espandersi verso uno splendore incandescente. Che si tratti dell’estasi profonda di “Lord Help Me Find The Way” (come se gli Spiritualized fossero catapultati nella Berlino degli anni ’70), del sogno minaccioso di “In Return”, o dell’aggressione psichica alla Suicide presente in “Sorcerer”, tutto è contraddistinto da un'audacia singolare nella gestione di una colorata tempesta di elettronica, tinta di jazz, atonalità e ganci vocali memorabili.

Eppure, per tutto questo - e paradossal- mente - “In the Silence Electric” è il disco più avventuroso e diretto di questa band misteriosa e ribelle.





opening act: LAURA AGNUSDEI



Laura Agnusdei è una sassofonista e musicista elettronica bolognese, ora di stanza in Olanda, dove studia all’ Institute of Sonology. Il suo progetto solista esplora le possibilità della composizione elettroacustica, creando paesaggi sonori all’interno dei quali il sax rimane la principale voce narrante. Sospesa tra l’uso della melodia e la ricerca timbrica, residui di forma canzone e squarci improvvisativi, la sua musica amalgama diverse fonti sonore (acustiche, digitali e analogiche) alla ricerca di un’emotività che assume toni e colori differenti da una traccia all’altra. Night/Lights, un ep composto da 4 brani di elettroacustica sentimentale, è il suo esordio su cassetta, uscito a Settembre 2017 per l’inglese The Tapeworm. Dal 2016 la sua attività live l’ha vista esibirsi in diversi festival e venues tra i quali Rewire (NL), EYE Museum (NL), Reform Act (AT) e Mitocondri (IT). Agnusdei è inoltre sassofonista nei Julie’s Haircut, psych rock band alla quale si è unita dal tour di Ashram Equinox.









