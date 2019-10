Primo appuntamento a microfono aperto della terza stagione di Torino Comedy Lounge!

All'inizio della serata verranno spiegate tante novità che interesseranno sia i comici che il pubblico che vorranno partecipare ai prossimi open mic, che prenderà sempre più il format tipico dei Comedy Club! E poi via con una selezione di 10 comici diretta da Pippo Ricciardi.



Martedì 15 ottobre 2019, opening ore 20.30

OPEN MIC Comedy Night

@OFF TOPIC, Via Giorgio Pallavicino 35 - 10153 Torino

Ingresso con offerta libera



----------------------------------------



Le regole sono semplici: un microfono, 5 minuti e il pubblico.



I COMICI CHE SI ESIBIRANNO



Marco Los

Richi Selva

Dona Loiacono

Natalia Vasilishina

Giorgia Gold

Micol Fabiola Pisci

Antonio Piazza

Emanuele Tumolo

Carlo Joly



Maestro di Cerimonie: Pippo Ricciardi



TI SENTI COMICO, VUOI CANDIDARTI?

Se ti senti pronto per questa sfida puoi prenotarti mandando una mail a torinocomedylounge@gmail.com oppure mandando un messaggio alla pagina di Torino Comedy Lounge.



INGRESSO GRATUITO CON CONTRIBUZIONE LIBERA



----------------------------------------

Per info e prenotazioni: torinocomedylounge@gmail.com

Prenotazione tavoli per cena al Bistrò:

011.060.17.68 oppure bistro@offtopictorino.it