Venerdì 18 ottobre ore 22

Supergiovani - Tribute Band Elio e le Storie Tese

Ingresso libero, maggiorazione euro 3 sulla 1° consumazione



Una delle più divertenti e accattivanti tribute band torinesi in un vero e proprio spettacolo dedicato al genio di Elio e le Storie Tese.



Fabio Ramello - Voce

Alessia Sposato - Voce

Mattia Basile - Pianola

Ricky Da Ronco - Pianola SuperFlua

Gianluigi Bombatomica - Basso

Alessandro Basile - Chitarra

Francesco Sardisco - Batteria

Mauro Valle - Lo Scemo (ovvero Mangoni Fake)









CAPOLINEA 8

Via Maddalene 42 bis Torino

info. 340 499 1973

Cucina aperta dalle 19 alle 02 (ristorante / birreria)



Il Capolinea 8, dal 1975 punto di riferimento per la musica live, si trova nella suggestiva area pedonale di via Maddalene, a Torino