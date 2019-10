Nati come gruppo garage, i WOW, a pochi mesi dall’uscita del loro quinto disco, il terzo in italiano, tornano a presentare la loro macchina sonora d’altri tempi in alcune sceltissime date.

Sul palco in formazione a quattro, con China alla voce, Leo Non alla chitarra, Thurston Mourad al basso , e Pippo Bonzo Grassi alla batteria porteranno alcuni dei brani in italiano dei primi due

dischi, AMORE e MILLANTA TAMANTA - usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2016, per l’etichetta indipendente 42 Records - più alcuni brani dell’ulltimo attesissimo album: COME LA NOTTE







Sabato 19 Ottobre ore 22.00 - WOW da Roma - Ingresso 5 Euro.



Prima e dopo il live MELODY MAKER(s) by Blaster T. Dancing night che ripercorre tre decenni di evoluzioni delle chitarre inglesi (e non solo). Tutti i Sabati al Blah Blah