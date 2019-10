Mai Morti | Bebo Storti / Renato Sarti

martedì 15 > giovedì 17 ottobre

TEATRO ASTRA, Torino

h 21 – merc h 19.30 / durata 60 min



Mai Morti era il nome di uno dei più terribili battaglioni della Decima Mas. A questa formazione, che operò a fianco dei nazisti nella repressione anti-partigiana, e al magma inquietante del pianeta fascista il personaggio guarda con delirante nostalgia. Con una scrittura evocativa, Renato Sarti ripercorre la nostra storia recente attraverso i racconti di un fascista mai pentito. È affidato a Bebo Storti il difficile compito di dare voce a questo nostalgico delle «belle imprese» del Ventennio, oggi impegnato in prima persona a difesa dell’ordine pubblico. In una notte milanese dei nostri giorni il protagonista si abbandona a ricordi sacri, lontani, cari. Evoca le «gloriose» azioni della Legione Ettore Muti, come le torture praticate nelle stanze di quello che diventerà il Piccolo Teatro di Milano. Un monologo che cerca di rammentare, a chi se lo fosse dimenticato o non l’avesse mai appreso, che la parola antifascismo ha ancora un fondamentale e profondo motivo di esistere.



TESTO E REGIA RENATO SARTI / CON BEBO STORTI / LUCI NANDO FRIGERIO / VIDEO MIRKO LOCATELLI / PRODUZIONE TEATRO DELLA COOPERATIVA / IN COLLABORAZIONE CON TEATRO DELL’ELFO, TEATRI 90 PROGETTI, MARATONA DI MILANO



Biglietti e abbonamenti

TEATRO ASTRA Via Rosolino Pilo 6, 10143 Torino

tel +39 011 5634352 | (mar-sab 16-19)



Prevendita online

https://www.vivaticket.it/ita/event/mai-morti/132167