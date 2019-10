Alain Johannes è un mostro sacro della scena rock internazionale. Membro di: Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures (con JP Jones dei Led Zeppelin, J. Homme dei QOTSA e Dave Grohl dei Foo Fighters/Nirvana), PJ Harvey, Desert Sessions, Eleven (con Jack Irons poi nei Pearl Jam), Red Hot Chili Peppers (primo nucleo). Produttore/scrittore/musicista per: Arctic Monkeys, Chris Cornell, Mark Lanegan, PJ Harvey, No Doubt, Eagles Of Death Metal, Queens of the Stone Age.



Murazzi del Po lato sinistro

dalle ore 21:00

contributo all'ingresso: 5 euro

evento riservato ai soci Arci



Opening Etruschi From Lakota