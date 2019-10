NO-GRAVITY EVENTS in collaborazione con Ballalinda Disco presenta il primo evento della stagione 2019/2020:

Giovedì 31 ottobre 2019

HALLOWEEN IN PROGRESSIONE 2019



Special Guests

KILLER FABER

MAURIZIO BENEDETTA

GINGER

GIANLUCA GAS



Voice

ROBERTO FRANCESCONI



Resident

FABER

UMBERTO THE TOP

RICKY B





Info e tavoli:

329 7489327

335 6009637



Start at h 23:00

Ingresso: € 15,00



BALLALINDA DISCO

Via Torino 152

Fossano (CN)



## NO-GRAVITY

When The Music Becomes Magic ##