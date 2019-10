Giovedì 31 ottobre ore 22

The Hot Dogs – speciale Halloween

Rock'n'Roll, Rhythm and Blues, Funk, Soul

Ingresso libero, maggiorazione euro 3 sulla 1° consumazione

Cucina aperta dalle 19 alle 03



Sound irresistibile per questo gruppo trascinato dalla voce di Sugar Nanny e da una vecchia conoscenza della scena indie italiana: Gianluca Cato Senatore (Africa Unite, Bluebeaters). Gli Hot Dogs giocando tra il soul, lo swing e il funk di mostri sacri della musica nera come Ray Charles, James Brown, Etta James e Wilson Pickett, saltano tra le colonne sonore di American graffiti e Blues Brothers e rivisitazioni di brani pop di oggigiorno in chiave rhythm&blues.

Uno show divertente, frizzante e coinvolgente su note Rock'n'Roll, Rhythm and Blues, Funk, Soul.



Sugar Nanny, Voce

Tiziano Di Sansa, Sax tenore

Paolo Tondat, Chitarra

Gianluca Cato Senatore, basso

Matteo Pagliardi, batteria





CAPOLINEA 8

Via Maddalene 42 bis Torino

info. 340 499 1973

Cucina aperta dalle 19 alle 03

Il Capolinea 8, dal 1975 punto di riferimento per la musica live, si trova nella suggestiva area pedonale di via Maddalene, a Torino