Con la riapertura della Birrovia torna lo show più acclamato dall'Agosto 2012 al Settembre dello stesso anno.

Anche quest'anno condotto da Puso accompagnato ogni volta da un ospite differente. A che fare? A cantare le canzoni di un artista morto.



Primo appuntamento in compagnia di Dario Canal, leader degli Etruski from lakota, una delle boy band più "chiaccherate" del momento, per ricordare il grande Lucio Dalla.





Puso

Cantautore, scrittore e umorista Puso movimenta la scena artistica Torinese da più di dieci anni.

Terzo premio al festival della canzone comica allo ZELIG di Milano, vincitore del Sanrito Festival e del Pelago on the road.



E' appena uscito per Edizioni del Faro il suo ultimo libro dal titolo "Il mio pescegatto si mangia da solo". Acquistabile in libreria o sugli store on line.









Dario Canal



Giovane cantautore e musicista di talento, voce della band Etruschi From Lakota, nata nel 2011, con cui ha pubblicato, dopo l'ottimo risultato del primo disco di esordio "I nuovi mostri" (2013), altri due successi con “Non ci resta che ridere” (2015) e “Giù la testa” (2017). Una stoffa riconosciuta dai fan e dalla critica come dimostra la vittoria del premio FAWI (assegnato da Arezzo Wave come miglior gruppo emergente italiano) e del premio Buscaglione, nel febbraio 2014. Ma il talento non è tutto: c'è anche l'impegno verso le tematiche sociali e politiche. Infatti, dall’estate del 2017, partecipa, attraverso l’associazione Partecipazione e Sviluppo di Bagni di Lucca (Lu), al progetto “Musica per l’integrazione”, rivolto ai richiedenti asilo dei centri d'accoglienza della provincia di Grosseto. Dal 2016 collabora, come esperto musicale, con varie scuole dell’infanzia e con le primarie, attraverso il progetto “La Musica può fare”, dove si sviluppa la propedeutica alla musica seguendo i metodi Orff e Gordon.





MORTO DAL VIVO è il format in cui i grandi autori vivi cantano le canzoni degli autori morti ma mai viceversa.