Sabato 19 Ottobre Rub-A-Club ospita presso lo ZIGGY Club di Torino uno dei pesi massimi della reggae music italiana, Lion D!

Resident crew: Zana Man e Bio selecta outta Torino Bass Culture / Bafie / Dj Ronin / Paolino Slkt outta IKNO SOUND SYSTEM / Mr. Carletto / RasEmilianiOpen Act: Ale Regale & RasEmiliani outta The Marsili Explosion!

Si comincia alle 23:00 e si va avanti fino alle 4:00 del mattino!

Ingresso gratuito con tessera ARCI.





LION D. Nasce a Londra nel 1982 da madre italiana e padre nigeriano, ma l'anno seguente, David, rientra con sua madre in Italia. Si avvicina al reggae nel periodo delle scuole superiori iniziando a scrivere canzoni in lingua giamaicana, il patwa.

Nel 2007 esce su vinile 7" il suo primo singolo Keep the fyah burning, prodotto da Bizzarri Records di Modena, mentre nel settembre 2009 esce il suo primo album di Lion D dal titolo The burning' melody prodotto sempre dalla Bizzarri Records.

Nel corso degli anni si è esibito in concerto nei festival e nelle dancehall di tutta Italia e in Europa, partecipando ad eventi come al Rototom Sunsplash, Gusto Dopa al Sole, Chiemsee Reggae festival, Overjam, Positive River, Bababoom festival, presentandosi alla massive con il suo show in stile "conscious".

Lion D attualmente si esibisce in concerto supportato dalla Sound Rebels band e in showcase supportato dalla Bizzarri sound.





ZIGGY Club

Via Madama Cristina 66, 10125 Torino