Visita animata con laboratorio creativo in Galleria Sabauda.

Spaventose creature si aggirano nelle sale del museo: diavoli infernali e draghi indomabili sbucano fuori dai quadri sfidando i santi, minacciando principesse, divorando fanciulle… Anche tu puoi incontrarli nel giorno di Halloween, non vedono l’ora di raccontarti le loro fantastiche storie! Alla fine, troverai tutto l’occorrente per creare una maschera mostruosa da indossare nella notte più spaventosa dell’anno.

Attività consigliata dai 4 anni di età.

Per i bambini ingresso gratuito e attività a pagamento € 5,00.

Ingresso gratuito per un accompagnatore.

Prenotazione obbligatoria al numero 011.19560449