Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 21 a Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, primo spettacolo della stagione IPUNTIDANZA per la Compagnia EgriBiancoDanza impegnata in una prima esecuzione assoluta con lo spettacolo LEONARDO da VINCI – Anatomie Spirituali, un lavoro artistico tutto espressamente dedicato al genio di Leonardo da Vinci nel 500° della morte. In occasione di questa anteprima torinese, Graziano Melano direttore artistico della Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani parteciperà al debutto in qualità di attore, declamando alcuni testi di Leonardo.





PUNTIDANZA 2019/2020 – XVII edizione

Fondazione Egri per la Danza

p r e s e n t a

LEONARDO DA VINCI – ANATOMIE SPIRITUALI

Prima esecuzione assoluta

Compagnia EgriBiancoDanza

diretta da SUSANNA EGRI e RAPHAEL BIANCO

Sabato 19 ottobre 2019 ore 21

Casa Teatro Ragazzi e Giovani

Corso Galileo Ferraris, 266 – Torino