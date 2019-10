26 e 27 ottobre 2019

Reale Società Ginnastica e FLIC Scuola di Circo, Via Magenta 11, TORINO

Per info costi, orari e prenotazioni: tel 011530217; e-mail booking@flicscuolacirco.it | www.flicscuolacirco.it

Primo stage dell’anno per il programma formativo con il quale la FLIC Scuola di Circo apre gli stage organizzati per gli allievi dei corsi professionali anche ad utenti esterni, sia professionisti che amatori con un buon livello di preparazione fisica e tecnica.

Ogni anno la FLIC Scuola di Circo propone un programma formativo parallelo con l’apertura degli stage dedicati agli allievi dei corsi professionali, che si svolgono in un minimo di sette giorni di lavoro, anche ad utenti esterni, programmandoli nei week-end e rivolgendoli sia a professionisti che ad amatori con una buona preparazione di base, per dare ai primi la possibilità di consolidare la propria tecnica, o di acquisire nuovi strumenti nel campo della creazione e del movimento scenico, ed ai secondi la possibilità di migliorarsi con gli insegnamenti di formatori altamente qualificati.

Il primo appuntamento della stagione è in programma nei giorni 26 e 27 ottobre 2019 con lo stage di “Tecniche di Verticalismo” condotto da Pascal Angelier, insegnante della scuola Le Lido di Toulouse e formatore della troupe Mystere del Cirque du Soleil. Per maggiori informazioni su costi, orari e iscrizioni è possibile telefonare al numero 011530217 o scrivere un email all’indirizzo booking@flicscuolacirco.it

In funzione del livello di preparazione di base e della morfologia di allineamento del corpo verrà strutturato un percorso di insegnamento specifico per ogni partecipante che porterà a conoscere la postura corretta e le possibili salite. Per il livello più avanzato è previsto un aiuto mirato sull'impostazione del metodo di allenamento, sulle proprie figure e sulle possibili varianti al fine di accrescere sia la tecnica che la possibilità espressiva della disciplina.

Pascal Angelier si è diplomato al CNAC (Centro Nazionale delle Arti Circensi di Chalon,Francia) nelle specialità di trapezio washington, verticali e mano a mano. Ha partecipato due volte al Festival Mondiale del Circo di Parigi conquistando diversi premi tra i quali una medaglia di bronzo. Lavora con diverse compagnie e circhi in Francia, Svizzera e Svezia. È insegnante di verticali ed acrobatica presso la scuola di circo Le Lido di Tolosa, insegnante di equilibrismo alla Ecole du Cirque d’Amiens ed ha condotto un periodo di formazione avanzata in verticalismo a Las Vegas per la troupe Mystere del Cirque du Soleil.

LA FLIC SCUOLA DI CIRCO – 17 anni di professionalità e formazione di alto livello

La FLIC Scuola di Circo è stata creata nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino, la società sportiva per eccellenza in Italia perché nata prima di tutte le altre, nel 1844, e perché guarda al futuro tenendo presente la tradizione, l’esperienza e la storia che la contraddistinguono.

La FLIC è diventata in pochi anni una delle scuole del settore più rinomate d’Europa, ha rappresentato spesso l’Italia nel mondo interpretando le nuove tendenze europee e internazionali sullo sviluppo del nuovo circo, ha formato oltre 400 allievi e recentemente ha ottenuto, per la seconda volta consecutiva, il miglior punteggio in assoluto da parte del Mibac tra i progetti di formazione circense presentati per l’assegnazione del FUS e riceve il sostegno per residenze artistiche promosse da Regione Piemonte attraverso il bando “Artisti nei territori”.

In questa stagione gli allievi FLIC sono 92, hanno età comprese tra i 17 e i 30 anni e provengono per il 50% dall’estero, di cui la metà da paesi extra-europei. Compresa l’Italia, con ragazzi provenienti da diverse regioni, gli allievi giungono da 21 diverse nazioni: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Francia, Germania, Grecia, Israele, Messico, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Uruguay, USA