venerdì 25 ottobre, ore 21

ALBERTO URSO

Organizza Friends&Partners

Poltronissima euro 39,00 / poltrona euro 35,00 / galleria A euro 30,00 / galleria B euro 25,00

Serata dedicata al bel canto quella di venerdì 25 ottobre che vedrà salire sul palco del teatro Colosseo il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria de Filippi per una tappa del suo tour Solo Live. Tenore dalla voce potente e polistrumentista classe 1997, ALBERTO URSO presenterà al pubblico il suo album, Solo, e il nuovo singolo E poi ti penti. Attualmente impegnato come coach nella versione Celebrities del programma televisivo che in pochi mesi gli ha permesso di conquistare critica e pubblico, il giovane artista siciliano sarà in scena con un da un’orchestra formata da ben 17 elementi.



Teatro Colosseo

Via Madama Cristina 71 - Torino

011.6698034 - 011.6505195