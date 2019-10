A Baldissero Torinese, nel cuore della collina, a meno di 30 minuti dal centro della città, nasce la Fattoria Sociale Paideia, uno spazio dove le famiglie possono ritrovarsi per apprendere, sperimentare e condividere insieme un'esperienza a stretto contatto con la natura. Il luogo ideale per offrire occasioni di incontro a grandi e piccoli, con particolare attenzione alle famiglie con bambini con disabilità e per insegnare loro a diventare protagonisti nella cura delle piante e degli animali.

“Il progetto, promosso dalla Fondazione Paideia, – spiega Fabrizio Serra, Direttore della Fondazione Paideia – è nato dalla nostra esperienza quotidiana: ci siamo resi conto di quanto sia bello e importante offrire alle famiglie con bambini con disabilità, che incontriamo ogni giorno, uno spazio di relax in natura in cui trascorrere un weekend lontano dalla città e vivere occasioni di divertimento con altre famiglie. La Fattoria vuole essere un luogo in cui vivere insieme occasioni di benessere per tutti, con attività rivolte a tutti in spazi accessibili e inclusivi, in continuità con il lavoro svolto in questi anni dalla Fondazione”.

Diverse sono le attività che verranno proposte alle famiglie negli spazi della Fattoria Sociale Paideia e che rispondono a uno degli obiettivi del progetto, quello didattico: adulti e bambini potranno imparare insieme divertendosi grazie a laboratori, eventi e giornate a tema per fare esperienze in natura. Per esempio i più piccoli potranno sperimentare l’orto accessibile e conoscere la funzione e il ciclo delle stagioni, così da spegnere per qualche ora le luci e i rumori della città e riempire gli occhi di colore, le orecchie di silenzio, le mani di piante e frutti. Inoltre potranno prendersi cura degli animali che popolano la Fattoria, asini, capre, pecore, galline e anatre, e scoprire tutti i segreti della vita delle api.

Per ricevere al meglio e nel massimo comfort i visitatori, la Fattoria Sociale Paideia dispone di 400 metri quadrati di struttura al coperto con una serie di camere fino a 6 posti letto, arredate per offrire ospitalità a tutte le famiglie. Lo stabile è dotato di un ascensore in grado di rendere accessibili i piani predisposti per l’ospitalità.

Oltre ai ricavi che derivano dai servizi di ospitalità e dalle attività didattiche, la Fattoria può contare soprattutto sull’attività di produzione agricola grazie ai circa 4 ettari di terreno: dalle 180 arnie si produce il miele biologico, nelle varietà di acacia, tiglio, tarassaco, castagno, melata e millefiori (premiato con la Goccia d’oro al concorso Grandi Mieli d’Italia 2018), oltre alla produzione di zafferano e confetture di frutta.

I piccoli visitatori potranno anche ammirare dal vivo un vero trattore svolgere il proprio lavoro quotidiano all’interno della Fattoria. Questo grazie a CNH Industrial che, con il suo Brand New Holland e insieme al concessionario Gruppo Racca di Marene, ha fornito in comodato d’uso gratuito un trattore (modello TD4.80F) ideale per le attività frutticole e di orticoltura e dalle elevante prestazioni, in un ingombro compatto.

“Con questa partnership si incontrano i valori di CNH Industrial e di Fondazione Paideia nella promozione di progetti efficaci ed innovativi. L’ obiettivo principale è quello di dare supporto in maniera pratica, con un trattore appunto, sia alle attività quotidiane che a quelle didattiche all’interno della Fattoria, per offrire ai piccoli visitatori e alle loro famiglie un ventaglio sempre più ampio di laboratori ed esperienze correlate”, ha affermato Daniela Ropolo, Responsabile delle Iniziative Sostenibili di CNH Industrial.

Infine, la Fattoria Sociale Paideia è stata pensata non solo per l’offerta alle famiglie, ma anche per ospitare visite di studenti che frequentano scuole di ogni grado, al fine di avvicinare anche i più giovani alla scoperta, al rispetto e alla ricchezza dell’ambiente che li circonda e delle sue diversità. Persino le aziende potranno usufruire di questi spazi per organizzare attività di team building in natura.

A partire dal 9 novembre, la Fattoria Sociale Paideia di Strada Pino Torinese, 15/1 Baldissero Torinese sarà aperta tutti i sabati dalle 9 alle 13 e in occasione degli eventi pubblicizzati sul sito www.fattoriasocialepaideia.it o su prenotazione per attività specifiche.