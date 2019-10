Sabato sera il Teatro dei Bottoni di Candiolo porta sul palco, in un unico concerto, due facce del prog-rock torinese, che sotto la Mole pare ritrovare nuova linfa. Insomnia e ArcA Progjet presentano le loro ultime produzioni. Si parte da Brainshock, album appena pubblicato dagli Insomnia, che strizza l’occhio al prog sinfonico di leggende come Genesis, Yes, King Crimson. “Un viaggio sonoro – spiegano - ai confini della mente umana, un concept album alla vecchia maniera e con sonorità old school, ma che tratta temi di attualità. Sono storie parallele, ispirate a fatti reali, che raccontano di come reagisce la mente umana di fronte a situazioni estreme. Un cavaliere, un assassino, un colonnello russo, un prete ed un astronauta. E le loro vite, che cambiano in un istante”. Alla voce Gianni Bertolone, alle chitarre Pierenzo Alessandria (già fondatore degli Anyway), Vito Aprile al basso, Federico Silva alla batteria e Jack alle testiere.

Gli ArcA Progjet sono invece un'idea di Alex Jorio (già batterista degli Elektradrive) insieme a Gregorio Verdun bassista co-autore e amico di lungo corso. Alla formazione si aggiungono Carlo Maccaferri alle chitarre, Filippo Dagasso alla produzione e recentemente il cantante Jacopo Siccardi in sostituzione del cantante originale. Nel 2017 esce il loro album di debutto che comprende 11 composizioni con testi in italiano che vantano le collaborazioni di ospiti storici del progressive, come Mauro Pagani, Gigi Venegoni e Arturo Vitale degli Arti&Mestieri. Hanno in cantiere nuove composizioni che verranno presentate nella serata.

Sabato 26 ottobre ore 21

Teatro dei Bottoni

Candiolo, via Roma 12

Ingresso 8 euro