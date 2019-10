Giovedì 24 ottobre ore 21.30

Hard Bop Reunion

jazz

Ingresso libero, maggiorazione euro 4 sulla 1° consumazione

L'ensamble propone l'esecuzione di brani Hard Bop, lo stile jazzistico che ha visto la sua massima affermazione negli anni ’50.Il repertorio comprende brani dei maggiori compositori e solisti di quell'epoca (Art Blakey, Clifford Brown, Horace Silver, Miles Davis ecc). Gli arrangiamenti originali dei combos attivi in quegli anni sono ripresentati senza modificarne la struttura originaria. Nelle live-performance, l'immediatezza e la freschezza di quella musica permane immutata e coinvolgente. Il gruppo, composto da musicisti eclettici che svolgono la loro professione anche in ambiti differenti, come la musica contemporanea ed etnica, si è esibito al Moncalieri jazz festival, alla rassegna Chamoisic, e in altri locali regionali. Alcuni di loro hanno militato nelle migliori big-band della città o hanno accompagnato artisti americani in concerti nei club italiani.

Marco Tardito Sax alto-clarinetto

Marco Pezzutti Sax tenore-flauto

Paolo Barberis Pianoforte

Gianni Giannella Contrabbasso

Marco Puxeddu Batteria







CAPOLINEA 8

Via Maddalene 42 bis Torino - info. 340 499 1973

Aperto tutti i giorni dalle 19 alle 03

Il Capolinea 8 è una delle più vecchie birrerie di Torino: il locale nasce nell’agosto del 1975 all’interno del Borgo della vecchia Manifattura Tabacchi a pochi metri dalla fermata del capolinea del tram n°8 dal quale fedelmente trae il nome. La caratteristica area pedonale di via Maddalene è oggi uno dei borghi più belli di Torino.

Dalla trasformazione di un vecchio bar-vineria, il Capolinea8 diventa da subito luogo di ritrovo degli appasionati di musica Jazz. Negli anni ‘80 è il caposaldo del Jazz torinese e vi si esibiscono artisti di consacrata fama mondiale quali Cedar Walton, Billy Higgins, Chet Baker, Roy Haynes, Enrico Rava, Franco Cerri, Flavio Boltro, Furio Di Castri, Felice Reggio per citarne alcuni.