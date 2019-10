■ Wu Ming è una band di narratori attiva dalla fine del XX secolo. Nati con il nome collettivo Luther Blissett, hanno esordito con “Q” (Einaudi Stile Libero). Dal 2000, col nuovo nome hanno firmato romanzi storici (“54”, “Manituana”, “Altai”, “L’armata dei sonnambuli” e “Proletkult”), raccolte di racconti (“Anatra all’arancia meccanica” e “L’invisibile ovunque”), libri per bambini, inchieste e saggi.

Nel corso degli anni, intorno al collettivo si è andata formando una costellazione di progetti, un “collettivo di collettivi” chiamato Wu Ming Foundation.

Al TOHorror Film Fest 2019 incontreremo Wu Ming 4, per parlare insieme di “Proletkult” e di narrazione.



■ Cos'è “Proletkult”? Fantascienza? Affresco storico? Romanzo fanta-politico? Sulle tracce di Aleksandr Bogdanov (scienziato, filosofo, scrittore, rivoluzionario bolscevico di inizio '900), tra Rivoluzione d’Ottobre, trasfusioni e viaggi spaziali si sperimentano nuove dimensioni e stature narrative, fantastico e realtà si fondono.

Da questa evoluzione vengono l’ibridazione dei generi e l’esplorazione dei territori della non fiction letteraria, dell’inchiesta, dell’intervento critico sulle questioni ambientali e di revisionismo storico. E l’impegno antifascista.



■ Con il sostegno di Libreria Punto Einaudi Electa Torino.



■ INGRESSO GRATUITO.



■ TOHorror Film Fest 2019 Official Event: https://www.facebook.com/events/2451192488503130/





via Po 21, 10124 Torino

dalle ore 19:30