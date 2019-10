Il progetto OH DiE nasce all’inizio del 2018 dall’incontro tra due musicisti conosciuti dell’underground torinese, Paolo Scappazzoni (Arturo, Niagara, Mirsie) e Tino Paratore (C.O.V, D.N.E, Havoc).

Ha così preso forma un mix tra rock, punk ed elettronica. Al risultato ottenuto sono stati aggiunti, per ogni singolo brano, i visual realizzati da Tuby Manuele Di Siro, giovane videomaker torinese.



INGRESSO: 5 €

TOHorror Film Fest 2019 Official Event: https://www.facebook.com/events/2451192488503130/

Biglietti e prevendite per tutti gli eventi TOHorror disponibili presso la cassa del Cinema Massimo.





A seguire Melody Maker(s) DJ set a cura di DJ Blaster T - ingresso gratuito

Melody Maker(s) è la dancing night che ripercorre tre decenni di evoluzioni delle chitarre inglesi (e non solo). Tutti i Sabati al Blah Blah. Un continuo lavoro di ricerca, non fermo solo ai '90s e '80s, premendo il piede sull'acceleratore anche negli anni "00". Dai MENSWEAR ai KASABIAN, passando per i GENE e i The XX, fino ai BIS e agli ARCTIC MONKEYS, con sconfinamenti anche in territori americani.