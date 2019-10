sPAZIO211 presenta:

VENERDI 25 OTTOBRE 2019

Yonic South

opening: Lümo



sPAZIO211

Via F. Cigna 211, Torino

Doors h 21:29

Ticket € 6 + ddp



Acquista qui:

>> prevendite ATTIVE su https://toptix1.mioticket.it/Spazio211/

>> biglietti disponibili in cassa



Nati da un coito di John Dwyer alla guida di una Citroen Picasso alla ricerca di un kebabbaro, strafatto di San Miguel, sono la mafia dei Gabber con il Twix in tasca!



Con soli 2 video all'attivo hanno già collezionato numerose date in tutto lo stivale, un tour in Europa e condiviso il palco con importanti nomi internazionali come DUDS, King Khan LTD, Warmduscher, Preoccupation, Goat Girl, Omni e tanti altri.

Il loro EP di debutto uscirà il 22 marzo in digitale con La Tempesta International e in vinile con La Tempesta International, Fuzzy Cluster Records e Glory Records.





Lümo è un progetto musicale indipendente nato a febbraio 2017 da quattro giovani musicisti torinesi, costruito su sonorità punk elettroniche e indie.





