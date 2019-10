Oscar “solista” porta sul palco il “Sentimenti Travolgenti Tour”,uno spettacolo in cui ,oltre alle canzoni del suo nuovo disco, presenta brani inediti e rivisitazioni in italiano di classici del repertorio afroamericano e pop inglese.

Ad accompagnarlo una band di eccellenti musicisti composta da Enrico Bontempi (chitarra), Rudy Ruzza (basso), Marco Ruggiero (batteria), Luigi Rivetti (tastiere) e Ilaria Allegri (cori).

-

Dopo più di trent’anni di carriera con gli Statuto, con cui si è esibito su palchi prestigiosi come quello del Festival di Sanremo e del Festivalbar, per la prima volta OSCAR intraprende un percorso artistico da solista con un progetto discografico che punta ad uno stile raffinato e mai banale, fatto di sonorità ricche ed eleganti e insieme accessibili ed orecchiabili.

«La decisione di lavorare a un progetto solista – prosegue Oscar – deriva dall'aver raggiunto con l’esperienza una maturità tale che mi ha portato al bisogno di comporre canzoni più intime e personali. Questo lavoro non si sostituisce alla realtà degli Statuto, è un percorso nuovo e parallelo che trova nella proposta cantautoriale la sua dimensione più adatta. In un momento in cui il panorama musicale italiano sembra trascurare la ricercatezza compositiva ho voluto lavorare ad un progetto artistico attento allo stile e all'eleganza "totale": nelle sonorità, negli arrangiamenti, nei testi e nelle grafiche. Questi brani parlano di sentimenti in diversi modi, ma sempre senza inibizioni, in maniera molto istintiva, diretta e passionale. Da qui il nome dell'album "Sentimenti Travolgenti"».







Lavanderia a Vapore

Corso Pastrengo 51, 10093 Collegno

011 036 1620

lavanderia@piemontedalvivo.it