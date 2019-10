The Bodysoul band

live

Il Magazzino di Gilgamesh

Piazza Moncenisio 13/b, To

Ingresso 5.00€

Soul Funk RnB

La passione per la musica suonata e per i club fumosi (ormai non più) dove esibirsi sono gli elementi comuni per i 13 membri del gruppo, che danno il meglio suonando insieme i classici di Otis Redding, Sam & Dave,Aretha Franklin, Wilson Pickett, Marvin Gaye





Ad oggi la formazione è composta da:



Fio Giallazzi (yellow boy) Voce maschia

Francesca Misischi (sweet melody) Voce femmina

Marta Lauria (miss martha) Voce femmina

Alberto Alassio (master k) Tastiera

Domingo Palacio (dome time) Chitarra

Brando Testa (aje je) Basso

Andrea Pellanda (cico) Batteria

Francesco Garbellini (panzer) Sax tenore

Maurizio Castagna (maestro mauri) Sax contralto

Manuele Molinari (manu) Sax baritono

Alessandro Vair (cacio caciara) Tromba

Christian Ferrario (iron chris) Tromba

Sandro Garau (muttley fà qualcosa) Percussioni

_________________________________