Sabato 26/10/2019 special guest dj: VICIO (Subsonica).

Luca Vicini, in arte Vicio (Susa, 5 ottobre 1971), è principalmente il bassista dei Subsonica da venti anni, con i quali ha accumulato 5 dischi di platino, 2 MTV European Music Awards e più di mille concerti, tra Italia, Europa, Cina, Giappone, USA e Canada.

Le sue attività parallele nel campo della musica lo vedono operare come produttore/songwriter sia per artisti della scena indie/rock/sperimentale che per esponenti del mainstream pop, tra cui Raf, Ermal Meta, Antonello Venditti e molti altri.

Da anni si occupa di yoga e meditazione, avendo anche fondato con altre tre persone l’associazione Nel Giardino del Re, che si occupa proprio di didattica e diffusione di questi argomenti e di tutto ciò che sta attorno allo studio del mondo olistico e della consapevolezza del Sé.

Per Ultra Edizioni ha già pubblicato Il silenzio tra le note.

Giovedì 31/10/2019 - HALLOWEEN special guest dj: NINJA (Subsonica).

Muoversi con lucida freddezza ed instancabile creatività all’interno della scienza delle scansioni ritmiche: in fondo, tutto si può ricondurre a questo. Poi, molti possono essere i modi: da un inizio concentrato sull’apprendimento delle tecniche fondamentali della batteria, per poi proseguire come artefice dei ritmi di una delle più incredibili e intense avventure nella musica italiana degli ultimi decenni, ovvero i Subsonica, transitando per collaborazioni prestigiose come quella con The Bloody Beetroots o per progetti sperimentali e intensi come LNipley e Demonology HiFi.



due piani ::: due aree bar ::: palco ::: video proiezioni ::: performances ::: sala fumatori ::: parcheggio sorvegliato

SUPERMARKET Viale della Madonna di Campagna 1, Torino

Inizio ore 22:30 - infoline & prenotazione tavoli: 3489301330 http://www.supermarket.to.it - info@supermarket.to.it

Il Sabato notte del Supermarket Dj TuryMegaZeppa in sala grande e nel "MiniMarket Privé" sempre guests a rotazione.