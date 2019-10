Il Comune di Carmagnola organizza nella giornata del 31 ottobre la manifestazione “Questo è Halloween” in collaborazione con la Pro Loco, con l’associazione Officina Carmagnola e con l’associazione sportiva dilettantistica Essenza Danza. Le celebrazioni di Halloween stanno diventando sempre più popolari, specialmente tra il pubblico giovane, e a Carmagnola si creano da diversi anni delle importanti sinergie che coinvolgono i commercianti e che animano la città con attività legate ai bambini e al loro immaginario fantastico.

“Questo è Hallowen” prevede la realizzazione di una serie di eventi a partire dalle ore 14:30 con laboratori e merende paurose fino ad arrivare, attraverso apericene e cene mostruose, al momento clou della manifestazione, il “Viaggio misterioso in notturna nella città di Halloween” organizzato in collaborazione con l’A.S.D. Essenza Danza.

Dalle 14,30 alle 18,30 presso la biblioteca civica è in programma il photo booth "Halloween in biblioteca con... lo scatto più mostruoso!!" e partire dalle ore 16 vengono organizzate una serie di altre proposte per tutte le età.

Per ciò che riguarda laboratori e animazioni per bambini, ci saranno il “Halloween Bingo” dalle ore 15 presso SP Formazione (via Bellini 6) insieme alla Scuola di Lingue Language Connection, dalle ore 16 “Dolcetto o scherzetto” per tutti alla Pizzeria Due Mori (Via Chiffi 18), dalle ore 16 alle ore 18 “Mostruoso truccabimbi” da Piumatti Tutto Casa (di fronte al Parco Cascina Vigna) e “Quiz da paura” con dolcetti all’Informagiovani e Lavoro di via Bobba 8, truccabimbi, letture di storie paurose e ricette spaventose dalle ore 17 alla Scuola dell'Infanzia Sant'Anna (via Donizetti 2), “Stima la zucca!” dalle ore 19 al ristorante Osto Bruma (Via delle Cherche 3) con una vincita, o uno scherzetto, per chi riesce a indovinare il peso di una zucca e dalle ore 20 in largo Vittorio Veneto si potranno fare foto ricordo con il lupo, a cura della LAV locale, e ci sarà il truccabimbi a cura della Croce Rossa locale con offerta libera per acquisto di defibrillatori.

Fantasiose merende paurose vengono proposte con biscotti, focacce, cioccolate, budini, , torte, bicerin, bibite, crocchette di patate e crepes dai locali Ristorante Caffetteria San Filippo, Taverna Monviso, Centro 1861, Artegusto, Pasticceria Molineris, Bar Il Portico, Bar Garavella, Bar Bistrò e Pastificio Profeta.

Apericene e cene mostruose sono in programma a partire dalle ore 19 con menù speciali nei locali Taverna Monviso, Ristornate Osto Bruma, Ristorante Birreria Cavallo Bianco, Aperivando, Pizzeria Le Palme e Pizzeria Due Mori che organizza anche la serata in maschera con la musica dal vivo di Andrea Fabiano.

A partire dalle 21,30 Carmagnola si trasformerà in una misteriosa città, popolata da creature fantastiche e spaventose, e il pubblico verrà condotto nel “Viaggio misterioso in notturna nella città di Halloween” - costellato di incontri con cantastorie, acrobati, danzatori, spiriti dell’aldilà, racconti paurosi e il temibile Lupo - che terminerà sotto la tettoia napoleonica di Piazza IV Martiri dove si entrerà nel Castello Stregato per lo spettacolo finale.

Con partenza da Largo Vittorio Veneto, a capo del corteo ci sarà lo scheletro del carretto stregato, custode della notte e del passato, che guiderà la sfilata per vie e piazze del centro storico con gli artisti di Essenza Danza, la direzione artistica di Elena Piazza e le voci narranti di Cristiana Cassinelli e Ermanno Mareliati sullo story telling di Ilenia Speranza.

Sul tema di dell’edizione “Chi ha paura del lupo?” sono stati ideati due divertenti concorsi per bambini: “Trasformati in lupo” per costumi indossati nella sfilata-spettacolo premiati durante lo spettacolo finale e, in collaborazione con il Corriere di Carmagnola, il concorso di disegno intitolato “Disegna il lupo”