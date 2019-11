dal 14 al 17 novembre, con un ricco post-festival sino al 25, alla Fabbrica del Vapore di Milano torna il Festival Th!nk P!nk, progetto di Fattoria Vittadini che nasce dal desiderio di celebrare il femminile nel contemporaneo e promuovere una sensibilizzazione e tutela della biodiversità, intesa come varietà di organismi e identità.

Il festival accoglie infatti una pluralità di identità e di linguaggi artistici (danza, teatro, fotografia, video...). Tra gli artisti e i progetti proposti la comagnia Manimotò che affronta il tema della violenza di coppia ricorrendo al linguaggio del teatro visivo con due attori-pupazzi in scena; Rita Pelusio con Urlando Furiosa, storia di una antieroina sempre in lotta con la vita, o il progetto Lucrezia e le altre che ripercorre la storia della cultura occidentale dalla Grecia classica a Shakespeare, per ricostrutire le origini della violenza di genere nella nostra società. E poi la danza: da C&C Company a Olimpia Fortuni, da Camilla Monga alla stessa Fattoria Vittadini.

Non dimenticando la collocazione temporale del festival, nel mese in cui ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), il Festival dà maggior significato al messaggio collaborando con la Rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di Milano, con Acea Odv, Cisda e Libere Sinergie che arricchiscono il programma e gli intenti di Th!nk p!nk con le iniziative durante e dopo il Festival in cui protagoniste assolute e prime destinatarie diventano le donne, le loro lotte, la loro forza.