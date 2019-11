Edward Abbiati, nato a Portsmouth in Inghilterra e Pavese dal 2003.

Ex leader dei lowlands con cui per 10 anni ha suonato in tutta europa, Da Stoccolma a Galway e da Londra a Roma, incidendo una decina di album. Roots Rock che ha preso pieghe Indie ("me and the devil" con Chris Cacavas e Garage Punk (ACC con Stiv Cantarelli).

A Novembre 2019 uscirà il primo disco solista a nome suo ("Beat The Devil" - Distribuzione IRD)





CafèNeruda Torino Circolo Arci

Via Giachino 28/e, 10149 Torino

011 253000

nerudatorino@gmail.com