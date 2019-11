La musica in buona parte composta da composizioni originali e interpretazioni di musiche eterogenee si sviluppa combinando sonorità funk con groove ispirati al jazz sperimentale di Miles Davis degli anni 70 (in particolare da Bitches Brew in poi), al jazz-groove di Jimmy Smith, alla creatività di Frank Zappa, ai sintetizzatori di Joe Zawinul, alla lounge music di Lex Baxter, ai Lifetime di Tony Williams. Musica aperta e di grande impatto emotivo dove l'improvvisazione svolge un ruolo fondamentale. Recentemente è uscito il cd "Synthi Mental Moog" per la Jazzit Records che verrà presentato durante il concerto.