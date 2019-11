L'AMORE È COME IL MOLISE (non esiste)

OVVIAMENTE Il TITOLO È IRONICO





SIMONE CARTA + arsenio bravuomo

reading di poesie forse amorose



5 novembre 2019

@Blah Blah, via Po 21, Torino



|INGRESSO LIBERO|



dio esiste?

se sì e se dio è amore, allora l’amore esiste?

il molise esiste?

se sì, e se dio è italiano, allora dio è molisano?



questi e altri sillogismi da mandarti all’inferno

nel reading di carta e bravuomo

poesie per giovani e per vecchi

per donne e per piccini

per innamorati e per biricchini



se non vieni vai all’inferno lo stesso

(tantovale)