Mercoledì 6 Novembre ore 22.00 live con: Dream Phases (USA, Trippy swirling fuzzy rock), Lolipop records

Ingresso 5 euro



I Dream Phases nascono come progetto solista del songwriter e multistrumentista Brandon Graham ma ben presto, dopo aver passato i primi demo ad alcuni amici selezionati tra cui suo fratello Shane e il collaboratore di lunga data Kevin Baudouin, la formazione prende la forma di una band vera e propria.

Condividendo l'amore per sonorità che vanno dal noise pop al dream folk, dal fuzz rock alla psichedelia, nel marzo 2017 pubblicano il loro debut EP "Maybe Tomorrow,” prodotto dallo stesso Graham ed uscito per Lolipop Records.