“BIODIVERSI PER NATURA”: LE ESCURSIONI DI NOVEMBRE E DICEMBRE NELLE AREE PROTETTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proseguono le iniziative per celebrare i quindici anni dall’istituzione dei parchi provinciali del Colle del Lys, del Monte San Giorgio, del Monte Tre Denti-Freidour, dello Stagno di Oulx e di Conca Cialancia. Gli eventi promossi dalla Direzione Sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino sono curati dall’associazione Studio ArteNa.

Domenica 3 novembre è in programma l’escursione nell’anello del Parco del Colle del Lys, con partenza alle 9,30 dal Rifugio del Colle e ritorno alle 16. È l’occasione per capire come storia e natura si intrecciano lungo un percorso circondato dalle cime dell’arco alpino, mentre i larici in veste autunnale rendono magica l’atmosfera.

Domenica 10 novembre l’appuntamento nel Parco del Monte San Giorgio è alle 9 in piazza San Vito a Piossasco, per l’escursione “Attraverso il tempo” sulle tracce della storia del territorio del Medioevo ad oggi, avvolti dalla natura e da paesaggi mozzafiato. Il rientro al punto di partenza è previsto per le 16.

Domenica 17 novembre, nell’ultima giornata della manifestazione “Tuttomele” l’escursione nel Parco della Rocca di Cavour è intitolata “L’isola di Roccia”. Il ritrovo è alle 9 al portale d’ingresso di Tuttomele in piazza Sforzini. L’escursione si conclude entro le 13 e ripercorre le origini leggendarie della Rocca e le sue particolarità geologiche.

Domenica 24 novembre l’escursione nel Parco del Monte Tre Denti Freidour è intitolata “Alle falde del Freidour” e parte alle 9 dal piazzale del Municipio di Cumiana, per andare alla scoperta della Val Chisola e dei suoi rii, tra castagni, faggi e pini silvestri. In vetta al Freidour, se la giornata è limpida e assolata, lo sguardo spazia per decine di chilometri sulla pianura pinerolese e torinese.

Sabato 30 novembre l’escursione nella Riserva naturale dello Stagno di Oulx parte alle 9 dalla stazione ferroviaria, alla scoperta di un vero e proprio scrigno di biodiversità.

Sabato 28 dicembre l’ultima escursione del 2019 è nel Parco del Colle del Lys ed è, neve permettendo, una ciaspolata sul Sentiero dei Colli fino al Colle della Portia, con partenza alle 9,30 dal Rifugio Colle del Lys e rientro entro le 16.

La quota di partecipazione alle escursioni è di 7 Euro, tranne per quella nel Parco della Rocca di Cavour, che costa 5 Euro.

Per informazioni: associazione Studio ArteNa, sito Internet www.studioartena.it, e-mail info@studioartena.it, telefono 392-2208674.

Per i dettagli naturalistici e geografici delle aree protette di competenza della Città Metropolitana di Torino:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/aree-naturali-protette