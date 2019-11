All’insegna del motto “Tradizione, sviluppo e sostenibilità” a Chieri la Fiera di San Martino celebrerà la quarantunesima edizione da venerdì 8 a martedì 12 novembre. Il clou dell'evento patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino si concentrerà tra sabato 9 e domenica 10 novembre nelle piazze Cavour e Umberto I e in piazzale Monti.

Venerdì 8 l’evento “Gusto in piazza Cavour” proporrà dalle 18 alle 23 i prodotti d’eccellenza e i piatti tipici regionali provenienti da tutta Italia, in collaborazione con l’Accademia dei Sapori e con l’associazione “La Compagnia dei Sapori”. Si replica sabato 9 dalle 10 alle 23 e domenica 10 dalle 10 alle 21.

Sabato 9 e domenica 10 dalle 10 alle 20 l’iniziativa “Trattori in città” proporrà in via Vittorio Emanuele II un’esposizione storica, a cura dell’associazione Trattori & Trattoristi Amici dei Mezzi d’Epoca. Sempre in via Vittorio nel fine settimana saranno allestiti la mostra mercato delle eccellenze piemontesi e italiane, il mercatino delle associazioni di categoria e il Mercato in Cascina, con le migliori produzioni enogastronomiche in degustazione e vendita. Altre esposizioni e spazi promozionali saranno a cura de “La Collinella Aquaponics Farm”, dell’Istituto Vittone di Chieri, dell’ENGIM, del Dipartimento DISAFA dell’Università di Torino, del CIOFS-FP Piemonte, della Croce Rossa e dell’associazione “Il Melograno”. Sempre in via Vittorio saranno allestiti l’info point e lo stand istituzionale del Comune di Chieri e delle città gemelle Tolve, Adria, Epinal e Nanoro. In piazza Umberto I ci sarà “Con dolcezza”, una mostra mercato di pasticceria, cioccolato, vini da dessert, caffè e liquori, ma anche “La Piazzetta dei Bambini“, con antichi giochi e una giostrina d’epoca, a cura della compagnia Microcirco Aquarone Ferraris. In piazza Cavour sarà allestita l’area istituzionale dedicata ai Comuni del Chierese e, a partire dalle 10,45 di sabato 9 nell’area workshop si terrà il convegno “Agricoltura sostenibile e ambiente: il futuro è già tra noi. Cibo e cultura possono promuovere l’identità e l’economia di un territorio?”. Il CIOFS offrirà l’aperitivo alle 12 di sabato e presenterà i corsi professionali per la stagione 2019-2020. Piazza Cavour ospiterà anche, alle 17 di sabato 9, l’inaugurazione ufficiale della fiera, preceduta alle 15,30 da una presentazione della città gemellata di Adria e seguita alle 17,45 dallo showcooking dello chef Diego Bongiovanni, con i prodotti di eccellenza dei Maestri del Gusto di Torino e provincia. Nell’area dei laboratori di panificazione in piazza Umberto I la Pro Chieri proporrà dalle 15 alle 18 il Truccabimbi e dalle 16 alle 16 il laboratorio per i bambini dedicato alla focaccia dolce chierese. Alle 17 e alle 19 sia di sabato 9 che di domenica 10 nell’Opificio Reale della Casa degli ex Combattenti, in via San Giorgio 19, sono in programma le degustazioni di vermouth di Torino e di piccole prelibatezze dolci e salate, condotte dal maestro aromatiere Alfredo, a cura della vermutheria “Il Reale” in collaborazione con la pasticceria Dolci&Dolci. Alle 11 di sabato 9 sarà inoltre possibile partecipare alla visita guidata al vigneto e alla cantina sperimentale dell'Università degli Studi di Torino Dipartimento DISAFA in strada Pecetto 34. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a cantina.sperimentale@unito.it o chiamare il numero telefonico 366-6331956.

Domenica 10 e martedì 12 novembre dalle 7 alle 19 il Mercatone della Fiera occuperà le vie Vittorio Emanuele II, Palazzo di Città e delle Orfane e piazza Dante. La Fiera agricola e zootecnica e la fattoria didattica saranno invece visitabili da domenica 10 a martedì 12 dalle 9,30 alle 18,30 in piazzale Monti, a cura di Pro Chieri, Comitato Agricoltori Chieresi e Associazione Regionale Allevatori Piemonte. Lunedì 11 alle 20,30 nella Sala della Conceriadell’omonima via si terrà il convegno “Carne e buoi dei paesi tuoi”. Giornalisti, amministratori localie funzionari dell’Asl TO5. Si confronteranno sul valore nutrizionale della carne bovina e sulla sostenibilità ambientale degli allevamenti.

E, a proposito di ambiente, le auto ibride saranno esposte in piazza Dante, dove sarà anche disponibile una postazione mobile della Ciclofficina per il checkup delle bici o semplici interventi di manutenzione, a cura dell’associazione FIAB-Muoviti Chieri. “Svuota-frigo. Impariamo a non sprecare: la spesa consapevole e le ricette con gli avanzi” è il titolo dello showcooking con degustazione in compagnia dello chef Luca Zara e con Salvatore Collarino: l’appuntamento è alle 11,30 di domenica 10 in piazza Cavour, a cura del Banco Alimentare del Piemonte. Interessante alle 10,30 il laboratorio “Innovazione e Tradizione: l'incontro tra le culture del cibo e dei distillati” nell’area workshop di piazza Cavour, con la presentazione e degustazione di due innovativi distillati di ispirazione orientale ottenuti dal riso e dalla canapa, in abbinamento ad un sushi di carne piemontese. I laboratori per i bambini “Che Pizza!” si terranno in piazza Umberto I alle 10,30 e alle 12,30, mentre quelli dedicati ai grissini saranno alle 15,30 e alle 18.

Alle 15 della domenica saranno di scena “I dolci Maestri di Chieri”, in contemporanea con la caccia al tesoro “A spasso per Chieri alla ricerca di Don Bosco”, con partenza dallo stand istituzionale del Comune e degustazione finale di prodotti del territorio. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’ufficio turistico di via Palazzo di Città 10, scrivendo a chieri@coopitur.com o chiamando il numero 011-9428440. “Fiabe alla frutta per tutti i gusti” è il titolo di una serie di brevi spettacoli che, a partire dalle 16 della domenica, propaganderanno una sana alimentazione dei più piccoli in piazza Cavour. Lo showcooking delle 17,30 sarà intitolato “...Ed è subito Natale! L'abete di cioccolato”, a cura di Francesca Maggio, direttrice della scuola di pasticceria Icook Academy. Alle 19Faber Theater metterà in scena “Storie a perdicollo. Racconti, favole e canzoni”, con Lodovico Borghignon e Sebastiano Amadio, per la regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone.

Il programma della Fiera è consultabile sul portale Internet www.comune.chieri.to.it. Anteprime e aggiornamenti sulla pagina Facebook Fiera San Martino Chieri.