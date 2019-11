L’inaugurazione del cartellone di Grande Prosa è affidata a un grande amico di Torino Spettacoli: Gabriele Pignotta, in scena con TOILET, al Teatro Gioiello di Torino venerdì 8 e sabato 9 novembre ore 21.

Si tratta di una storia che Gabriele Pignotta ha scritto e diretto e interpreta aprendo il tour nazionale in una città che gli è cara e in un teatro che ha consacrato molti dei suoi successi. Le musiche originali sono di Stefano Switala, la scenografia di Tiziana Liberotti. Aiuto regia Julie Ceccarelli e supervisione artistica e acting coach Cristiana Vaccaro. Produzione Diaghilev.

Dopo il grande successo nazionale di Non mi hai più detto ti amo con Lorella Cuccarini e Gianpiero Ingrassia, di Che disastro di commedia, la pluripremiata commedia inglese e reduce dalla recente vittoria al Giffoni Film Festival col suo ultimo film Otzi e il mistero del tempo, Gabriele Pignotta, tra i più prolifici commediografi e artisti contemporanei, cerca la chicca d'autore con questo one man dramedy, destinato a diventare un cult. Uno spettacolo pop, innovativo e sorprendente ispirato ad una storia vera.

Il sipario si apre su un uomo che guida, distratto da una telefonata di lavoro. Deve andare al bagno, si ferma in una piccola area di servizio di una strada secondaria di provincia. Sempre al telefono, non memorizza dove si trova esattamente. Entra in bagno fa quello che deve fare, ma quando va per uscire la porta non si apre. È uno scherzo? No. La porta non si apre, nessuno sembra esserci lì fuori e nessuno sa dove si trovi...

Repliche TOILET: venerdì 8 e sabato 9 novembre ore 21 al Teatro Gioiello (Torino, via C. Colombo 31)

Prezzi Biglietti TOILET : venerdì sera: posto unico € 22,50 + 1,50; ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50

ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1

sabato sera: posto unico € 24,50 + 1,50 - rid unificato (under 26, over 60, abb, convenzionati, gruppi) € 17,50 + 1,50

Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli

TEATRO ERBA - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447; T.GIOIELLO - Torino, v.Colombo 31 - tel. 011/5805768

TEATRO ALFIERI - Torino, p. Solferino, 4 – tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it - online: www.ticketone.it