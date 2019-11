Torino Sotterranea

live Birreria Maccarone

Strada torino 12, Orbassano

tel. 392 409 0089

Concorso per band emergenti giunto alla XVI° edizione

E' ripartito il famoso concorso per band emergenti TORINO SOTTERRANEA, giunto alla XVI° edizione.



Nato nel 2003, come vetrina della situazione musicale indipendente torinese, è diventato in brevissimo tempo uno dei festival per band emergenti più famoso del Nord Italia.

Ha visto esibirsi oltre 1000 tra musicisti e band, con nomi che hanno poi riscosso successo a livello Nazionale ed Internazionale.



Ecco le band in gara per la seconda serata della PRIMA FASE LIVE del concorso:



Nicola in musica

Alma Müde

Volti nuovi band

Odde (Marco Oddenino)



Saranno due le band che accederanno al SECONDO TURNO.

Durante la serata il pubblico avrà la possibilità di votare la sua band preferita!





L'appuntamento è alle ore 20:30 alla Birreria Maccarone di Orbassano (TO).



Ingresso LIBERO.



info e contatti

info@torinosotterranea.it