A Cuneo una grande mostra interattiva dedicata al 50° dello sbarco sulla Luna!

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, una grande mostra a Cuneo fa rivivere le emozioni della missione Apollo 11 e della scoperta dello spazio. Attraverso l'esclusiva tecnologia Lighintg Touch 7.0®, la mostra accompagna lo spettatore nell'esplorazione del presente e soprattutto del futuro prossimo del nostro pianeta. L’evento espositivo è organizzato e promosso dalla Fondazione CRC con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Cuore della mostra sono le sale dotate della più sofisticata tecnologia attualmente sul mercato nel campo dell’interattività: Lighting Touch 7.0® , che permette ai muri di prendere letteralmente vita: grandi videoproiezioni a 360° si modificano, mutano e si evolvono in tempo reale al tocco degli spettatori. Nuove finestre pop up, grafiche, galleries, didascalie virtuali, approfondimenti storici, nuove immagini e tutto ciò che la fantasia può immaginare prende vita in una spettacolare proiezione per un’esperienza

coinvolgente e totalizzante.

Grandi proiezioni a tutta parete di contenuti audiovisivi ad alta definizione racconteranno lo storico evento dell’allunaggio del 1969. Il racconto per immagini della Missione Apollo 11 come punto di partenza per esplorare il rapporto che lega la civiltà umana allo Spazio cosmico.





La mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino al 15 dicembre 2019: dal martedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 20.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Spazio Innov@zione

via Roma 17, Cuneo

Info: +39 0171 452 720

email. info@fondazionecrc.it