ARS REGIA: DA CARLO EMANUELE I DI SAVOIA AGLI ALCHIMISTI CONTEMPORANEI



La mostra permette al visitatore un'immersione culturale e sensoriale in una tradizione ermetica vivente in Piemonte: da Carlo Emanuele I Duca di Savoia al pittore e speziale Pinot Gallizio sino alle opere di artieri viventi. Aperta fino al 6 gennaio 2020- è articolata in otto sezioni: I. Carlo Emanuele I di Savoia. L’arte regale e la morte; II. Pinot Gallizio. Pittore e spagirico; III. San Lorenzo e l’Ars Regis; IV. Un Oratorio laboratorio; V. Ricerche dell’oro nell’arte ceramica; VI. Artieri ermetici pedemontani; VII. Alchimia di massa; VIII. L'aroma del Sacro.

Ognuna illustra il risultato di una documentata ricerca del curatore su beni culturali, artefatti e artieri connessi tra loro non solo dal tema esoterico ma anche dalla loro localizzazione o residenza subalpina.

Un percorso affascinante che invece di dare risposte certe propone ulteriori interrogativi: perché Carlo Emanuele I di Savoia è raffigurato in un affresco come una statua d’oro? Perché Pinot Gallizio diede a gran parte delle opere titoli allusivi all’occultismo? E perché la provincia Granda, ovvero il Cuneese, è sede di alcuni poco noti ma straordinari monumenti misterici rinascimentali?

Ars Regia mette in relazione opere d'arte antiche e contemporanee e insieme offre una nuova rappresentazione del lato oscuro delle Terre dei Savoia.



Dal 5 Luglio 2019 a Lunedì 6 Gennaio 2020

Palazzo Taffini d’Acceglio - Via Sant'Andrea 53 - Savigliano (CN)

Orari:Mercoledì-Domenica 10-13 e 14.18. (Ultima visita un'ora prima della chiusura).

Ingresso: 10 €. Ridotto 8 € dai 6 ai 12 anni, gruppi, categorie protette e possessori Torino + Piemonte Card. Gratuito per i bambini fino a 5 anni, accompagnatori disabili e possessori di Abbonamento Musei.



Visita guidata: 10 euro

Prenota visita guidata online



Info: tel. +39 0172 375 025, email: info@musesaccademia.it