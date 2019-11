"E poi è sempre così: tutto incerto, sospeso volubile; vacilla tutto. Questa tua coscienza fondata su nulla, perché le cose, quelle che tu credi più certe, possono essere altre da quelle che credi, d'un tratto il tuo animo cangia..addio coscienza, diventa subito un'altra".



E' la coscienza del conte Romeo Daddi che si tormenta in queste parole.

Siamo a metà degli anni '30, ci troviamo di fronte a un paesaggio soave, nella raffinata dimora di campagna della famiglia Vanzi.

L'armonia di quest'incanto, però, viene all'improvviso destabilizzata dalla notizia portata dal marchese Nicola Respi: il conte Romeo Daddi, amico di Giorgio Vanzi e della moglie Ginevra, è d'un tratto impazzito.

Anche la moglie di Romeo, donna Bice non lo riconosce più.

È accaduto qualcosa, pare abbia compiuto un "delitto innocente", "non si sa come", che riporta all'improvviso alla luce un secondo delitto, "come in un sogno": un delitto vero.

Si dà il via così a un continuo dialogo tra i personaggi, tra dubbi, domande e autoriflessioni.



Il dramma è composto da tre atti, dove si respira appieno il testo pirandelliano intrecciato e carico di pensiero.

Si portano alla luce e si denunciano diversi temi: quello della responsabilità e delle azioni compiute, appunto "non si sa come"; l'eterna borghesia, talvolta esasperata dalle proprie vicende e realtà; e ancora, il tema della giustizia, dove il vero e unico tribunale è la coscienza; l'istinto dell'uomo: il cui desiderio è quello di svincolarsi dagli schemi che talvolta la società impone.



