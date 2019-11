FLEE presenta il suo nuovo progetto: ‘Tarantismo: Odissea di un rituale italiano’. Dedicato al tarantismo, il progetto è un tributo alla Pizzica e racconta la storia di un rituale coreografico e musicale secolare dell’Italia meridionale, composto da ritmi frenetici e danze utilizzati per esorcizzare le persone affette da un misterioso male causato dal morso di un ragno.

Il vinile cattura registrazioni originali di musicisti-esorcisti registrati da Diego Carpitella, Ernesto de Martino e Alan Lomax alla fine degli anni ‘50 in Puglia, nonché sei rielaborazioni uniche di musicisti elettronici e produttori contemporanei d’avanguardia come: Bjorn Torske & Trym Søvdsnes (NO), LNS (CA), UFFE (DK), KMRU (KE), Bottin (IT) e Don’t DJ (DE).





Ascolta i primi due rework estratti da 'Tarantismo: Odyssey of an Italian Ritual':

. Pizzica Tarantata n. 026 - rework Bjorn Torske & Trim Sovdsnes - https://soundcloud.com/trax-magazine/premiere-pizzica-tarantata-bjorn-torske-trym-sovdsnes-reworkflee

. Pizzica Tarantata n. 014 - rework LNS - https://soundcloud.com/stampthewax/lns-pizzica-tarantata-n014-rework

Nel libro, scritto in italiano e inglese, hanno trovato spazio nove saggi dedicati al tarantismo curati da artisti, fotografi, sociologi, antropologi e sacerdoti cattolici. Il libro contiene i contributi e le fotografie esclusive di Chiara Samugheo, Edoardo Winspeare, Claudia Attimonelli, Pamela Diamante, Luigi Chiriatti, Salvatore Bevilacqua, Gino Di Mitri e Mattia Zappellaro.

Transdisciplinare, questo lavoro di documentazione e reinterpretazione artistica di uno dei fenomeni di trance più misteriosi d’Europa è composto da un doppio LP e da un libro in italiano e inglese con tantissime foto.

FLEE è una piattaforma indipendente di ingegneria culturale dedicata alla documentazione e alla valorizzazione di culture ibride. Funzionando come un’etichetta discografica, casa editrice e commissaria di mostre, l’ente si concentra sul far luce sulle subculture, facendole interagire con gli approcci artistici contemporanei da un punto di vista critico.





V. A. - 'Tarantismo: Odyssey of an Italian Ritual'

Disponibile in versione bundle doppio vinile + libro,

oppure venduto solo come doppio vinile o libro, dal 27 novembre per Flee

Tracklist doppio vinile:

. Disco 1 A -

01. E Ballamu Tutti Ddhoi Ti Paru - Diego Carpitella e Alan Lomax

02. Pizzica Tarantata n. 014 - Diego Carpitella e Ernesto De Martino

03. Pizzica Tarantata n. 015 - Diego Carpitella e Ernesto De Martino

04. Pizzica Tarantata n. 026 - Diego Carpitella e Ernesto De Martino

05. Pizzica Tarantata n. 030 - Diego Carpitella e Ernesto De Martino

. Disco 1 B -

06. Pizzica Tarantata n. 026 - rework Bjorn Torske & Trim Sovdsnes

07. Pizzica Tarantata n. 015 - rework Uffe

. Disco 2 A -

01. Pizzica Tarantata n. 014 - rework LNS

02. Santo Paulu Meu de Galatina - rework Bottin

. Disco 2 B -

01. Pizzica Tarantata n. 014 - rework Don't DJ

02. Pizzica Tarantata n. 030 - rework KMRU

Flee info:

. https://fleeproject.com/

. https://www.facebook.com/fleeproject/

. https://www.instagram.com/fleeproject/

. https://soundcloud.com/fleeproject

. https://www.youtube.com/channel/UC5JY7BW2yqL8BzWo0go5_-g