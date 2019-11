Gran finale per la quinta edizione della rassegna EXPA (Esperienze X Persone Appassionate) curata dall'Ecomuseo Terra del Castelmagno: domenica 24 novembre presso il Filatoio di Caraglio si svolgerà la tradizionale festa conclusiva, alla quale come l'anno scorso ci si avvicinerà con una proiezione il venerdì precedente.

Venerdì 22 alle ore 21 il cinema Ferrini di Caraglio ospiterà la proiezione del film documentario Funne: le ragazze che sognavano il mare di Katia Bernardi (Italia, 2016), che interverrà in collegamento video. Protagoniste del documentario sono alcune funne (donne) di Daone, paese del Trentino, e il loro sogno di andare tutte insieme al mare, che molte di loro non hanno mai visto. Un film in cui la forza della passione, primo motore della rassegna EXPA, è fondamentale per coltivare senza sosta il sogno del mare e per superare i non pochi ostacoli sul percorso. La proiezione, realizzata in collaborazione con l'associazione Contardo Ferrini, è a ingresso libero.

Domenica 24 novembre al Filatoio di Caraglio dalle ore 14 alle ore 22 saranno tante le passioni che avranno il loro spazio, a partire dalla creatività e dalla musica per arrivare all'enogastronomia, passando per il gioco e l'arte. Per tutta la durata della festa nel salone delle feste al primo piano sarà possibile conoscere da vicino numerosi creativi e artigiani che saranno presenti con le loro creazioni: abbigliamento, accessori, oggettistica, gioielli, strumenti musicali e molto altro. La sala delle colonne al piano terra vedrà invece protagonisti alcuni produttori della valle Grana e non solo che presenteranno le loro eccellenze; si segnala la partecipazione del progetto Ecomusei del Gusto con rappresentanze delle valli Gesso, Stura e Maira. La sala delle colonne ospiterà come di consueto anche la ricca area food nella quale sarà possibile ristorarsi con le prelibatezze preparate da BioEtik (centrifugati, succhi e panini), L'Atelier des Tartes (dolci), l'Azienda agricola Valgrana (pane, pizza e focaccia), Crea (gelato, cioccolato, cioccolatini e biscotti). Alla ormai collaudata birra Alabuna si aggiungono i liquori firmati Argalà, che vanno a completare un'offerta destinata a soddisfare i palati più diversi e più esigenti. Si mangerà e si berrà con unaccompagnamento musicale variegato, che spazierà dalla musica classica alla musica occitana: nella sala saranno infatti allestiti due punti musicali in cui un duetto di arpe dell'orchestra 'Futura' e un quartetto di violini, studenti delle scuole Suzuki di Cuneo, Fossano e Saluzzo, eseguiranno musica classica, mentre sul palco dedicato un gruppo di giovani under 25 delle valli Grana, Gesso, Stura e Maira animerà la festa con musiche occitane.

Non sarebbe festa EXPA senza la musica corale, ed ecco che quest'anno insieme al coro de La Cevitou ci sarà la Corale Due Torri di San Michele Mondovì diretta dal maestro Monica Tarditi. Attiva dal 1996, la Corale è attualmente composta da 26 coristi e promuove attività ed iniziative volte a far conoscere e apprezzare il piacere e le suggestioni della musica polifonica corale. Le due corali saranno impegnate a partire dalle ore 15 in prove aperte al pubblico, preludio al concerto delle ore 16.30. Musica corale, ma non solo: nella sala conferenze alle ore 15 sarà protagonista un gruppo di studenti delle scuole Suzuki che suoneranno mandolino, chitarra e arpa, mentre alle ore 18 la ribalta sarà tutta per la Power Flower Orchestra.

All'interno della festa EXPA sarà possibile coltivare la passione per l'arte visitando la mostra L'altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili, allestita al Filatoio fino al 16 febbraio 2020, e attraverso le visite guidate al Museo del Setificio Piemontese.

Lo spazio occupato da Beico, la finestra sulla valle Grana gestita dall'associazione La Cevitou, dalle ore 14 alle ore 18 sarà dedicato al gioco per grandi e piccini. C'è grande attesa per il torneo a tempo di Granda Land, il nuovo gioco da tavolo dedicato alla provincia di Cuneo; il vincitore della competizione si aggiudicherà una copia del gioco, che verrà premiato dal creatore della pagina Facebook di satira Spurgatocn. È rivolta un pubblico di bambini e famiglie la visita giocata realizzata nell’ambito del Progetto Comunitario Interreg Alcotra Pluf!, in collaborazione con La Fabbrica Dei Suoni e l'Ecomuseo che permetterà di scoprire storia, tradizioni, natura e cultura delle valli del Monviso attraverso il gioco in scatola Pluf!

> Aspettando la festa EXPA: proiezione del documentario “Funne: le ragazze che sognavano il mare” Venerdì 22 novembre, ore 21, cinema Ferrini, via Ferrini 9, Caraglio. Ingresso libero.

> Expa – La festa Domenica 24 novembre, Filatoio di Caraglio, ore 14-22. Ingresso libero.

Info: www.terradelcastelmagno.it, 329.4286890; expa.terradelcastelmagno@gmail.com