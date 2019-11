Debutta al Teatro Gobetti, martedì 19 novembre 2019, alle ore 19.30, L’INFINITO TRA PARENTESI di Marco Malvaldi, con Maddalena Crippa e Giovanni Crippa, per la regia Piero Maccarinelli, con le scene di Maurizio Balò, le musiche di Antonio Di Pofi e le luci di Alessandro Macorigh. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dal Teatro della Toscana – Teatro Nazionale e da Mittelfest 2019, resterà in scena al Teatro Gobetti per la Stagione in Abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, fino a domenica 24 novembre.

Due attori e fratelli, Maddalena e Giovanni Crippa, danno voce all’affascinante libro di Marco Malvaldi che dimostra che poesia e scienza non sono opposte, ma convergono nella tensione alla conoscenza del mistero del reale.

Gli estremi della cultura umanistica e di quella scientifica si intrecciano in questo affascinante testo che parte dall’omonimo libro di Marco Malvaldi, L’infinito tra parentesi, edito da Rizzoli, che attraverso vicende apparentemente quotidiane ci sfida a entrare nel complesso rapporto tra letteratura/poesia e scienza, per interrogarci su quale debba essere la guida del nostro tempo. Malvaldi, romanziere, giallista e chimico, mescola le sue conoscenze umanistiche e scientifiche per dare vita a un itinerario tra Oppenheimer e la poesia, Star Trek e il teletrasporto, Carl Barks

(il papà di Paperino), Lucrezio e la teoria cinetica dei fluidi. A dare voce alle sue parole e a situazioni in cui conoscenza e ironia vanno di pari passo sono due attori e fratelli: Maddalena e Giovanni Crippa. Fratelli anche in scena, nei ruoli di Francesca e Paolo, lei umanista lui scienziato, entrambi con due carriere di successo come docenti universitari.

Quando Paolo lotta per diventare rettore scoppia il conflitto tra due diverse concezioni della realtà. «Non ne posso più di vedere l’Università dominata dalla scienza e dalla tecnica», protesta Francesca che sostiene la necessità di una visione più ampia del sapere, che non sia ridotto solo a uno sguardo di «tecnici che stringono un pochino più forte una vite progettata da altri».

Per RETROSCENA

il progetto realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale con l’Università degli Studi di Torino / Dams – Università degli Studi di Torino / CRAD

al TEATRO GOBETTI

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019, ALLE ORE 17.30

Maddalena Crippa e Giovanni Crippa dialogano con Franca Bruera

(Dipartimento di Studi Umanistici/ Università di Torino)

su L’INFINITO TRA PARENTESI di Marco Malvaldi

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala







