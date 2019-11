Ore 21 | Incontro con Antonello Venditti

Antonello Venditti torna al Circolo dei lettori, sabato 23 novembre ore 21, per raccontare 40 anni di successi e di brani indimenticabili e per presentare il disco Sotto il segno dei pesci (The Anniversary Tour Deluxe Edition), un documento live del tour celebrativo con cui Venditti ha raccolto migliaia e migliaia di presenze in giro per tutta Italia. Modalità d’ingresso: acquistando il disco presso Mondadori Megastore (via Monte di Pietà, 2) si riceve un pass per accedere all’evento.