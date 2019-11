Intesa Sanpaolo si conferma per il tredicesimo anno main sponsor del Torino Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più vivaci in città che si svolgerà dal 22 al 30 novembre.

Nell’ambito del sostegno all’importante manifestazione cinematografica lunedì 25 novembre presso l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo verrà presentato in anteprima il film documentario di Elisabetta Sgarbi “Vaccini. 9 lezioni di scienza” prodotto da Fondazione Meyer e Betty Wrong. La proiezione, in programma alle ore 18:00, sarà introdotta da una breve presentazione di Emanuela Martini e della regista stessa.

La pellicola affronta, attraverso le testimonianze di 9 uomini di scienza (medici, semiologhi, filosofi), alcune delle tematiche più dibattute sui vaccini: cosa sono, come funzionano, come sono nati, se ne assumiamo troppi oppure pochi, se possono avere effetti collaterali, quale relazione hanno con il grande tema della immigrazione, se veniamo correttamente informati oppure se aleggiano su di essi false notizie e come si possono evitare.

L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione disponibile dal 15 novembre alle ore 14:00 sul sito della manifestazione (www.torinofilmfest.org) o del grattacielo Intesa Sanpaolo (www.grattacielointesasanpaolo.com).

Per l’edizione 2019 del Torino Film Festival, inoltre, tutti i clienti Intesa Sanpaolo che acquisteranno i biglietti o l’abbonamento del Festival con una carta di debito o di credito del Gruppo potranno usufruire di tariffe scontate. Intesa Sanpaolo svolge anche il ruolo di presenting partner della serata inaugurale di venerdì 22 novembre.

L’impegno a favore del Torino Film Festival si inserisce nell’ambito del sostegno della Banca alle principali iniziative e istituzioni culturali torinesi, fra cui il Teatro Regio, MITO SettembreMusica, Biennale Democrazia, Torinodanza Festival, Torino Jazz Festival.

Intesa Sanpaolo, inoltre, è Partner istituzionale di Camera - Centro Italiano per la Fotografia e delle sue importanti esposizioni. A questo, negli ultimi anni si aggiunge un palinsesto di iniziative culturali realizzate nel grattacielo Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di farne un luogo di incontro e di crescita culturale, elemento di riconoscimento per tutta la città di Torino.

L’edizione del TFF di quest’anno sarà ancora più speciale perché anticiperà le celebrazioni in programma nel 2020 previste per “Torino Città del Cinema”, di cui Intesa Sanpaolo sarà partner, in occasione dei vent’anni del Museo Nazionale del Cinema nella sede della Mole Antonelliana e di Film Commission Torino Piemonte.